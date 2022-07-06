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Військовий експерт розповів, як Україна може виграти битви за Донбас та Херсон

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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6 липня, 12:21
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Україна знає координати кожного російського складу боєприпасів
Українські захисники. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники. Фото: колаж "Сьогодні"

Італійський військовий експерт Томас Тейнер вказав на ознаки нових перемог України завдяки західній зброї та детально розповів про слабкі місця російської армії.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Експерт зазначив, що Росія – армія 20-го століття з логістикою 19-го століття, і тепер вона воює з армією, яка отримує зброю 21-го століття.

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"Звуки вибухів російських боєприпасів у Донецьку – сильний удар по російській логістиці, який тепер може наносити противнику українська армія", – йдеться в повідомленні.

Відсталість "другої армії світу"

З 2014-15 р.р. Росія збудувала десятки складів боєприпасів, прихованих у житлових будинках поблизу залізничних станцій в окупованих нею частинах України.

Російські склади тилового забезпечення завжди розміщені поруч із залізницями, оскільки в російських збройних сил серйозна нестача тилових підрозділів, особливо транспортних.

Це посилюється тим, що російські військові корумповані та технологічно відстали, навіть уникаючи таких речей, як вилкові навантажувачі чи крани.

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Таким чином, російські боєприпаси вручну завантажуються в потяги, транспортуються до фронту, там вручну вивантажуються, вручну завантажуються у вантажівки, а потім їх везуть до передових частин, де їх вручну знову вивантажують.

"Це забирає багато часу. Жодна інша армія не є настільки відсталою", – йдеться у повідомленні.

Росіяни настільки залежні від залізниць, що мають 28 500 залізничників, яким доручено ремонтувати і будувати залізниці.

Російський наступ на схід від Києва зазнав невдачі саме через те, що ЗС РФ не змогли захопити залізниці через Чернігівську та Сумську області.

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ЗСУ перетворюються на армію 21 століття

Тепер всі ці російські склади боєприпасів і точки постачання розташовані в межах досяжності артилерії та ракет української армії.

AHS Krab, PzH 2000 та CAESAR можуть використовувати снаряди з базовою дальністю 40 км. Крім того, у цих гаубицях використовуються сучасні GPS-системи керування вогнем.

Ніколи раніше Україна не мала артилерії такої точності і такої дальності. Це дає змогу Україні з високою точністю вражати російські склади постачання на відстані до 35 км за лінією фронту.

А завдяки 10 тисячам українських патріотів на окупованих Росією територіях Україна знає координати кожного російського складу боєприпасів.

"А тепер і Україна отримала ракети GMLRS, які зберігають повну точність до 85 км. Якщо це велика ціль (тобто склад), то Україна технічно може вразити її, навіть якщо вона знаходиться далі за 85 км, – зазначає експерт", – йдеться у повідомленні.

Таким чином:

  • Росія нині втрачає 1000 тонн боєприпасів.
  • Росія не може зберігати боєприпаси ближче, ніж за 100 км від фронту.

"Росія – армія 20-го століття з логістикою 19-го століття... і тепер вона воює з армією, яка отримує зброю 21-го століття. Це займе час, але NLAW, Javelin та Stinger допомогли Україні виграти битву за Київ; тепер CAESAR, AHS Krab, PzH 2000 та особливо GMLRS допоможуть Україні виграти Битву за Донбас та Битву за Херсон. Бо любителі міркують про стратегію. Професіонали говорять про логістику", – резюмує Томас Тейнер.

Раніше ми повідомляли, що РФ розробила кілька сценаріїв війни проти України.

Також нагадаємо, британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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