РФ розробила декілька сценаріїв війни проти України — Маляр

Окупанти діють залежно від ситуації

Маляр розповіла про плани РФ/Фото: Facebook/Ганна Маляр, MIKHAIL METZEL/Sputnik/AFP via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Росія розглядає декілька сценаріїв війни в Україні. Загарбники діють залежно від ситуації.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"В росіян є декілька сценаріїв. Вони самі не впевнені, що будуть робити завтра чи післязавтра, тому що вони орієнтуються по ситуації і обирають найбільш ефективний саме в цей момент", — сказала Маляр.

За її словами, Україна також закладає декілька сценаріїв, орієнтується на дії окупантів і розуміє, яким чином потрібно протидіяти агресору.

Маляр зазначила, що війна — динамічна, тому складно робити якісь передбачення на 1-2 місяці. Проте наразі можна говорити про два прогнози. Перший, за її словами, про те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий — що у Росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був.

Вона додала, що в такій інтенсивності окупантам буде все складніше вести війну. Також Маляр підкреслила, що Росії складніше буде інтегрувати окуповані території України, ніж у 2014 році, через опір людей.

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Найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні

Під час війни в Україні останнім великим успіхом Російської Федерації стане місто Лисичанськ Донецької області. Це спрогнозував радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

"(Лисичанськ. — Ред.) — це останній успіх російської армії на території України. Великий, мається на увазі", — сказав він.

Арестович зазначив, що не знає, де російська армія візьме ще резерви, щоб захопити місто. Водночас він наголосив, що не виключає того, що окупанти зможуть взяти якесь село.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін намагатиметься зупинити війну перед своєю повною поразкою. Також ми писали, коли та як саме закінчиться війна в Україні.