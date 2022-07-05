Британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас

У розвідці говорять про ефективну координацію між двома угрупованнями РФ

Раніше битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні своєї політичної мети на Донбасі.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Як зазначається, на відміну від попередніх фаз війни РФ, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ:

Центральним угрупованням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна;

Південним угрупованням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

Водночас у розвідці повідомляють про те, що українські сили здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до наявних планів.

"Утримувані українцями райони Сєвєродонецька та Лисичанська були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох боків. Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони випрямленої лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка заявила, що битва за Донбас до цього моменту характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час чого міста зрівнювали з землею.

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"Бої на Донеччині майже напевно триватимуть у такому ж ключі", – зазначили там.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9YeKlckkjI - Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 5, 2022

Раніше британська розвідка заявила, що російські військові обстрілюють Україну ракетами з малою точністю, що збільшує ризик побічної шкоди. Причина може бути в скороченні запасів більш точної зброї.