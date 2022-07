Британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас

Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні своєї політичної мети на Донбасі.

Про це повідомляє британська розвідка.

Як зазначається, на відміну від попередніх фаз війни РФ, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ:

Водночас у розвідці повідомляють про те, що українські сили здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до наявних планів.

Британська розвідка заявила, що битва за Донбас до цього моменту характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час чого міста зрівнювали з землею.

