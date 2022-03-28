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СЕГОДНЯ Война Вторжение

"России, видимо, не будет": СБУ опубликовала разговор оккупанта с родителями

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 марта, 20:54
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В России начинают понимать катастрофическую ситуацию из-за войны
В России начали понимать, чем грозит война
В России начали понимать, чем грозит война / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители России начинают осознавать плачевность ситуации в стране из-за войны с Украиной. Об этом идет речь в очередном перехваченном разговоре российского военного со своими родителями, который опубликовала СБУ,

"Все идет по плану. По американскому. Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет... стране, в принципе, ж*па полная", — говорят они.

Россияне также обсуждают мобилизацию в России, а также абсурдность требований Кремля отдать Крым и Донбасс.

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"Ну кого они найдут (в качестве добровольцев для войны в Украине — ред.), несколько тысяч идиотов, которым экстрима не хватает, может, им ноги мешают... Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть", — отмечает отец оккупанта.

Тем не менее родители оккупанта верят своей пропаганде в том, что вторжение в Украину организовали американцы, которые заранее готовили украинцев к войне.

Война в Украине 28 марта

  • Российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают артиллерийские атаки, обстрелы ракетами и авиацией, направленные на уничтожение инфраструктуры городов.
  • Оккупанты минируют территории Украины залповыми дистанционными системами. В Харьковской области военные РФ используют свою новую инженерную систему "Земледелие". Она позволяет минировать большие территории за короткий промежуток времени.
  • В Николаевской области российские оккупанты задерживают и берут в плен водителей гуманитарного транспорта. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
  • РФ не дает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры. Мирным людям приходиться выбираться из города самостоятельно, рассказал Иван Голтвенко, директор по персоналу комбината "Азовсталь".
  • В районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка продолжаются оборонительные бои. Украинские воины отражают штурм оккупантов у Верхнеторецкого.
  • В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

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Средства ПВО Средства ПВО
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