"России, видимо, не будет": СБУ опубликовала разговор оккупанта с родителями

Жители России начинают осознавать плачевность ситуации в стране из-за войны с Украиной. Об этом идет речь в очередном перехваченном разговоре российского военного со своими родителями, который опубликовала СБУ,
"Все идет по плану. По американскому. Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет... стране, в принципе, ж*па полная", — говорят они.
Россияне также обсуждают мобилизацию в России, а также абсурдность требований Кремля отдать Крым и Донбасс.
"Ну кого они найдут (в качестве добровольцев для войны в Украине — ред.), несколько тысяч идиотов, которым экстрима не хватает, может, им ноги мешают... Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть", — отмечает отец оккупанта.
Тем не менее родители оккупанта верят своей пропаганде в том, что вторжение в Украину организовали американцы, которые заранее готовили украинцев к войне.
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