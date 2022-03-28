РФ не дает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры – люди бегут из города самостоятельно

Те мариупольцы, которым таки удалось вырваться из разрушенного города, уезжают в Запорожье, Каменское и другие украинские города

Российские войска заблокировали Мариуполь и не выпускают мирных жителей, систематически обстреливая город / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В украинском Мариуполе, котоый находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, все еще находятся около 300 тысяч человек. Город заблокирован войсками России и мирным людям приходиться выбираться из города самостоятельно, ведь оккупанты не выпускают людей по гуманитарным коридорам.

Об этом рассказал Иван Голтвенко, директор по персоналу комбината Азовсталь.

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"К сожалению, гуманитарные коридоры не работают: российские оккупанты каждый раз их подтверждают, но не пропускают автобусы. Жители города вынуждены самостоятельно, пешком идут по 40 км, чтобы добраться до населенных пунктов, где принимают эвакуированных", – рассказал он.

По словам Голтвенко, эвакуированных мариупольцев принимают в Запорожье, Каменском и других городах, где присутствует группа "Метинвест" и оборудованы места со всем необходимым.

"Все базы отдыха предприятий группы Метинвест Ахметова в Запорожье, Каменском и других городах были переформатированы, чтобы принимать переселенцев из Мариуполя. Это более 6 тысяч мест, и сегодня на 60% эти базы уже заполнены. Фонд Рината Ахметова и группа Метинвест взяли на себя гуманитарную миссию, и развернули гуманитарный штаб на базе города Запорожье", – рассказал Голтвенко.

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По подсчетам Ивана Голтвенко в заблокированном Мариуполе на данный момент находятся порядка 300 тысяч человек.

"Здесь до начала войны жило около 500 тысяч человек. Сто тысяч уехали в первые дни боевых действий. Еще 100 тысяч смогли выбраться из города по гуманитарным коридорам. Но порядка 300 тысяч украинцев находятся в городе. И я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город", – отметил он.

Как известно, ранее Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова приобрели жизненно важные медикаменты для предоставления неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий:

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антибиотики;

противовоспалительные;

обезболивающие;

кровоостанавливающие препараты;

антикоагулянты;

растворы для внутривенного вливания;

хирургический инструмент расходные материалы.

Первая партия препаратов и инструментов общей стоимостью более 30 млн гривен уже прибыла в гуманитарный хаб в Запорожье, и вскоре будет распределена между больницами в городах присутствия компании.

Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать воздух. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили одну лодку. По словам главы города, "самолеты летят из Крыма — как на работу, каждые полчаса".