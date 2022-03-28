"Росії, мабуть, не буде": СБУ опублікувала розмову окупанта з батьками

Жителі Росії починають усвідомлювати жалюгідність ситуації в країні через війну з Україною. Про це йдеться у наступній перехопленій розмові російського військового зі своїми батьками, яку опублікувала СБУ.
"Все йде за планом. За американським. Ще пів року такої війни, і ти не зможеш повернутися в Росію – її, мабуть, не буде... країні, у принципі, ж*па повна", — кажуть вони.
Росіяни також обговорюють мобілізацію в Росії, а також абсурдність вимог Кремля віддати Крим та Донбас.
"Ну кого вони знайдуть (як добровольців для війни в Україні. — Ред.), кілька тисяч ідіотів, яким екстриму не вистачає, може, їм ноги заважають... Нас, як в Афганістані, свого часу втягнули у війну. Не треба було туди лізти", — зазначає батько окупанта.
Проте батьки окупанта вірять у свою пропаганду в тому, що вторгнення в Україну організували американці, які заздалегідь готували українців до війни.
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