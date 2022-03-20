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РФ запускала по Украине гиперзвуковые ракеты — Минобороны США

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20 марта, 05:53
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Ведомство смогло отследить запуск в реальном времени
Ракеты были выпущены 18 марта/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ракеты были выпущены 18 марта/Фото: коллаж: "Сегодня"

Официальные лица США подтвердили, что российские оккупанты использовали против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это стало первым известным применением подобных ракет в боевых действиях.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

В субботу Минобороны России заявило, что в пятницу войска РФ выпустили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" по складу военных боеприпасов в селе Делятин Ивано-Франковской области.

Минобороны США смогло отследить запуски ракет в режиме реального времени. Вероятно, запуски были предназначены для проверки оружия и демонстрации возможностей нового вооружения вероятным противникам.

Новая ракета развивает скорость в пять раз больше скорости звука (более 6000 км/ч). Низкая траектория полета в сочетании с высокой скоростью и маневренностью усложняет обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и радарами противоракетной обороны.

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Оккупанты обстреляли больницу в Чернигове

Российские оккупанты обстреляли больницу в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона.

"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки можно сравнить с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно и по всей территории города", — сказал Атрошенко.

По его словам, ни один гуманитарный коридор не был предоставлен. Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10 градусов.

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