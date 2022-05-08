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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ стягивает зенитные и ракетные комплексы на север Крыма – фото со спутника

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 мая, 14:49
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На территории находится около двухсот боевых бронированных машин армии России разного типа
РФ стягивает свою технику на север Крыма / Коллаж "Сегодня"
РФ стягивает свою технику на север Крыма / Коллаж "Сегодня"

Спутник зафиксировал, что Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма, а именно в село Филатовка. На снимках заметно, что российской военной техники на территории становится больше. Оккупанты могут ее использовать для обстрела позиций украинских военных.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Размещение военной техники РФ. Фото: Радио Свобода
Размещение военной техники РФ. Фото: Радио Свобода

По словам военного эксперта, на этой территории расположен состав горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около двухсот боевых бронированных машин разного типа.

Отдельно появилась крупногабаритная техника, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

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"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал военный эксперт.

Если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля, техники стало гораздо больше. А вот на второй части Филатовки, где тоже есть военная техника, количество ее почти не изменилось.

Размещение военной техники РФ. Фото: Радио Свобода
Размещение военной техники РФ. Фото: Радио Свобода

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