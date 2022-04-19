ВСУ уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц техники врага на юге Украины

Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц вражеской техники. А в Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от наших берегов.
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.
"По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожены 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА. В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются", – говорится в сообщении.
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В Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов. Сложная ситуация с водоснабжением разрешается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.
В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением.
Почти часовой штурм оккупантами украинских позиций в районе Александровки успеха не имел. Враг отступил на восстановление сил.
Потери РФ
В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 600 человек;
- танков – 790;
- боевых бронированных машин – 2041;
- артиллерийских систем – 381;
- РСЗО – 130;
- средства ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 167;
- вертолетов – 147;
- автомобильной техники – 1487 ед.;
- кораблей/катеров – 8;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе заявили, что данные потерь уточняются.
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