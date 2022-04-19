ЗСУ знищили 28 окупантів та 5 одиниць техніки ворога на півдні України

Українські захисники розгромили броньовану, інженерну, автомобільну техніку та БПЛА військових РФ

Окупанти атакують Україну, проте ЗСУ дають відсіч / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки. А в Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

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"За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА. В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються", – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

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Майже годинний штурм окупантами українських позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.

Втрати РФ

У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 20 600 чоловік;

танків ‒ 790;

бойових броньованих машин ‒ 2041;

артилерійських систем – 381.;

РСЗВ – 130;

засоби ППО – 67 од.;

літаків – 167;

гелікоптерів – 147;

автомобільної техніки – 1487 од.;

кораблів/катерів – 8;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

ТУ Генштабі заявили, що дані уточнюються.

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