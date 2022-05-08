РФ стягує зенітні та ракетні комплекси на північ Криму – фото з супутника

На території знаходиться близько двохсот бойових броньованих машин армії Росії різного типу

РФ стягує свою техніку на північ Криму / Колаж "Сьогодні"

Супутник зафіксував, що Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ окупованого Криму, а саме в село Філатівка. На знімках помітно, що російської військової техніки на території стає більше. Окупанти можуть її використати для обстрілу позицій українських військових.

Про це пише Радіо Свобода.

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Розміщення воєнної техніки РФ. Фото: Радіо Свобода

За словами військового експерта, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двохсот бойових броньованих машин різного типу.

Окремо з'явилася великогабаритна техніка, за словами експерта, може бути зенітними та ракетними пересувними комплексами.

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"На вигляд можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряний комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", – розповів військовий експерт.

Якщо порівнювати із супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня, техніки побільшало. А ось на другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася.

Розміщення воєнної техніки РФ. Фото: Радіо Свобода

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Журналіст Христо Грозєв повідомив, що Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам. Однак, якщо Путіну це не вдасться, то РФ піде на терористичні заходи.

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