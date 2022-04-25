РФ отказалась от штурма "Азовстали" из-за истощения подразделений – разведка Британии

Россия добилась незначительных успехов на "Азовстали" после того, как решила переместить фокус удара на полную оккупацию востока Украины. Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.
"Без необходимого тылового и боевого обеспечения об ощутимом прорыве говорить нельзя. Россия решила заблокировать, а не штурмовать завод "Азовсталь", что предусматривает скованность многих подразделений в Мариуполе, они не могут быть передислоцированы. Украинские защитники также нанесли потери многим подразделениям РФ и снизили их боеспособность", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161
#StandWithUkrainepic.twitter.com/OfcnHgGfR3
Ситуация на "Азовстали"
- Экс-начальник смены "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдает российским оккупантам информацию о заводе. В подвалах "Азовстали" продолжают находиться украинские военные и около тысячи мирных жителей.
- Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных.
- Одним из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя стало 23 апреля. Россия атаковала украинских военных на "Азовстали" из всего оружия, из которого могла.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина пока не готова к военному разблокированию Мариуполя. Военные, осажденные на "Азовстали", это понимают.
- В то же время жители Мариуполя, оставшиеся в разрушенном городе, вынужденные жить в бомбоубежищах. У людей проблемы с едой, питьевой водой, средствами личной гигиены. Они вынуждены спать среди плесени на стенах вместе с маленькими детьми. Помогают им выживать украинские защитники.