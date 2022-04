РФ відмовилася від штурму "Азовсталі" через виснаження підрозділів – розвідка Британії

Росія досягла незначних успіхів на "Азовсталі" після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію сходу України. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

