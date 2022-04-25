РФ відмовилася від штурму "Азовсталі" через виснаження підрозділів – розвідка Британії

Українська оборона Маріуполя виснажила багато російських підрозділів та знизила їх боєздатність

Розвідка розповіла, яка ситуація у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія досягла незначних успіхів на "Азовсталі" після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію сходу України. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

"Без необхідного тилового та бойового забезпечення про відчутний прорив говорити не можна. Росія вирішила заблокувати, а не штурмувати завод "Азовсталь", що передбачає скутість багатьох підрозділів у Маріуполі, вони не можуть бути передислоковані. Українські захисники також завдали втрат багатьом підрозділам РФ і знизили їхню боєздатність", – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/OfcnHgGfR3 - Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 25, 2022

Ситуація на "Азовсталі"