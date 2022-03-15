РФ не хочет платить даже $53 за своих погибших в Украине: разговор оккупанта с женой

Родным российских оккупантов приходят памятки о том, что военные РФ – якобы в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым. Их просят подписать соответствующие бумаги.
В перехваченном разговоре СБУ слышно, как захватчик объясняет своей жене, что российская армия просто "кидает" своих.
Особое возмущение у него вызывает пассаж о якобы хорошем обеспечении: "А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, что мы обеспечены продовольствием???"
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"Вот такие "вкусные" обеды получают оккупанты "могучей" путинской армии... Ну что ж, зато украинская армия достаточно накормит врагов огнем! Мы на своей земле! И будем стоять до последнего!" – добавили в СБУ.
Сколько стоит жизнь русского солдата?
Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что за смерть российского солдата в Украине его семья получит страховое обеспечение и единовременное пособие – 7 млн 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших.
Об этом Путин сказал во время "совещания" с Совбезом России.
Кроме того, в СБУ заявили, что один день жизни российского оккупанта стоит 53 доллара, но выживут не все.
Ситуация в Украине 15 марта
- Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.
- Большинство белорусских военных, в случае приказа на пересечение границы с Украиной, готовы сложить оружие.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 279 бронированных машин врага.
- Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. Хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.