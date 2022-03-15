РФ не хоче платити навіть $53 за своїх загиблих в Україні: розмова окупанта з дружиною

Рідним російських окупантів приходять пам'ятки про те, що військові РФ – нібито у відрядженні на території Росії та забезпечені всім необхідним. Їх просять підписати відповідні папери.
У перехопленій розмові СБУ чути, як загарбник пояснює своїй дружині, що російська армія просто "кидає" своїх.
Особливе обурення у нього викликає пасаж про нібито хороше забезпечення: "А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены продовольствием???"
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"Ось такі "смачні" обіди отримують окупанти "могутньої" путінської армії... Ну що ж, зате українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем! Ми на своїй землі! І будемо стояти до останнього!" – додали до СБУ.
Скільки коштує життя російського солдата?
Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що за смерть російського солдата в Україні його сім'я отримає страхове забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблих.
Про це Путін сказав під час "наради" з Радбезом Росії.
До того ж, в СБУ заявили, що один день життя російського окупанта коштує 53 долари, але виживуть не всі.
Ситуація в Україні 15 березня
- Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Йде формування додаткових окупаційних підрозділів ведення бойових дій біля нашої країни.
- Більшість білоруських військових, у разі наказу на перетин кордону з Україною, готові скласти зброю.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять уже понад 13 500 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин ворога.
- Захід посилює тиск на путінських олігархів. Іспанія заарештувала шикарну яхту ціною 140 мільйонів доларів, яка належить голові держкорпорації "Ростех" Сергію Чемезову. Хоча юридично судно зареєстроване на його падчерку Анастасію Ігнатову.