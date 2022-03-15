РФ не хоче платити навіть $53 за своїх загиблих в Україні: розмова окупанта з дружиною

РФ відправляє своїх військових на війну в Україну, але знімає з себе будь-яку відповідальність за їхню смерть

Армія РФ "кидає" своїх. Фото: колаж "Сьогодні"

Рідним російських окупантів приходять пам'ятки про те, що військові РФ – нібито у відрядженні на території Росії та забезпечені всім необхідним. Їх просять підписати відповідні папери.

У перехопленій розмові СБУ чути, як загарбник пояснює своїй дружині, що російська армія просто "кидає" своїх.

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Особливе обурення у нього викликає пасаж про нібито хороше забезпечення: "А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены продовольствием???"

"Ось такі "смачні" обіди отримують окупанти "могутньої" путінської армії... Ну що ж, зате українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем! Ми на своїй землі! І будемо стояти до останнього!" – додали до СБУ.

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Скільки коштує життя російського солдата?

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що за смерть російського солдата в Україні його сім'я отримає страхове забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблих.

Про це Путін сказав під час "наради" з Радбезом Росії.

До того ж, в СБУ заявили, що один день життя російського окупанта коштує 53 долари, але виживуть не всі.

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Ситуація в Україні 15 березня