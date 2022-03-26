Разведка Великобритании раскрыла планы Путина в войне с Украиной на ближайшие дни

Армия РФ продолжит обстрел наших городов всем, что у нее осталось

Не стоит рассчитывать на снижение ракетных обстрелов / Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни Украине не стоит ожидать от армии Российской Федерации уменьшения бомбардировок населенных пунктов. Наоборот, Россия продолжит использовать "тяжелую огневую мощь" именно по городским районам.

Такой прогноз сделало Министерство обороны Великобритании 26 марта, основываясь на выводах своей разведки. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Прогноз

"Российские силы проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, предпочитая неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы. Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой дальнейших жертв среди гражданского населения", — заявили в министерстве.

Продолжит Россия осаду нескольких крупных украинских городов, в том числе Харькова, Чернигова и Мариуполя.

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