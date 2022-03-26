Розвідка Великої Британії розкрила плани Путіна у війні з Україною на найближчі дні

Найближчими днями Україні не варто очікувати від армії Російської Федерації зменшення бомбардувань населених пунктів. Навпаки, Росія продовжить використовувати "важку вогневу міць" саме у міських районах.
Такий прогноз зробило міністерство оборони Великої Британії 26 березня, ґрунтуючись на висновках своєї розвідки. Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Прогноз
"Російські сили виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти, віддаючи перевагу невибірковому використанню повітряних і артилерійських обстрілів у спробі деморалізувати оборонні сили. Цілком ймовірно, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць у міських районах, оскільки вона сподівається обмежити свої і так значні втрати ціною подальших жертв серед цивільного населення", – заявили в міністерстві.
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Продовжить Росія облогу кількох великих українських міст, зокрема Харкова, Чернігова та Маріуполя.
Обстановка
- 25 березня Міноборони Великої Британії оприлюднило мапу просування російських військ на території України. Ця карта була створена на основі розвідданих Пентагону.
- 26 березня по житлових кварталах Лисичанська війська міжнародного військового злочинця Володимира Путіна випустили ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- Цього ж дня російські окупанти обстріляли мирних жителів Київської області з важкої артилерії. В результаті зруйновано п'ять приватних будинків, постраждали місцеві жителі, у тому числі дитина.
- Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook повідомляла, що російські військові від нудьги стріляють у мирних жителів, а також ґвалтують жінок та неповнолітніх.