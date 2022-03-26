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Російські загарбники через нудьгу стріляють по населенню та ґвалтують жінок – СБУ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 березня, 14:03
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Ворожі війська просто так стріляють по мирних жителях, а також чинять насильства над жінками та неповнолітніми
СБУ перехопила телефонну розмову окупанта з рідними
СБУ перехопила телефонну розмову окупанта з рідними / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники у телефонних розмовах із родичами розповідають про звірства, які вони влаштовують на території України з мирним населенням. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України на сторінці у Facebook.

У перехопленій СБУ розмові російський військовий розповідає, що через нудьгу стріляють по мирних жителях, а також деякі окупанти в селах ґвалтують жінок та неповнолітніх.

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"Тут люди вже дичавіють, не знають, що робити іноді: то з РПГ просто так єб*ть, то 30-ю залпом в'єб*ть. У сусідньому от селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річне дівчисько".

Перехоплення розмов окупантів

  • Військовий зателефонував додому до РФ і розповів дружині, що чекає на загибель будь-якої миті. Військовий назвав агресію проти України "купленою" та розповів про величезні втрати.
  • Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців, спрямованих на Україну. Як розповіли військові РФ, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.
  • В одній із перехоплених телефонних розмов дружина запитала свого чоловіка, чи може він викопати собі яму і там сховатись. За її словами, в Україні гірше, ніж у Сирії.
  • Інший російський військовий скаржився мамі, що він думав, що їде до України на кілька днів, і одягнений не за погодою. Російський окупант поскаржився рідним, що йому холодно.

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