Российские захватчики из-за скуки стреляют по населению и насилуют женщин – СБУ

Вражеские войска просто так стреляют по мирным жителям, а также совершают насилие над женщинами и несовершеннолетними

СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта с родными / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики в телефонных разговорах с родственниками рассказывают о зверствах, которые они устраивают на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

В перехваченном СБУ разговоре российский военный рассказывает, что из-за скуки стреляют по мирным жителям, а также некоторые оккупанты в деревнях насилуют женщин и несовершеннолетних.

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"Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ю залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку".

Перехваты разговоров оккупантов