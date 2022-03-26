Российские захватчики из-за скуки стреляют по населению и насилуют женщин – СБУ

Российские захватчики в телефонных разговорах с родственниками рассказывают о зверствах, которые они устраивают на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на странице в Facebook.
В перехваченном СБУ разговоре российский военный рассказывает, что из-за скуки стреляют по мирным жителям, а также некоторые оккупанты в деревнях насилуют женщин и несовершеннолетних.
Далее по теме
"Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ю залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку".
Перехваты разговоров оккупантов
- Военный позвонил домой в РФ и рассказал жене, что ожидает гибели в любой момент. Военный назвал агрессию против Украины "купленной" и рассказал об огромных потерях.
- Ранее СБУ перехватила телефонный разговор российских омоновцев, направленных в Украину. Как рассказали военные РФ, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери.
- В одном из перехваченных телефонных разговоров жена спросила своего мужа, может ли он выкопать себе яму и там спрятаться. По ее словам, в Украине хуже, чем в Сирии.
- Другой российский военный жаловался маме, что он думал, что едет в Украину на несколько дней, и он одет не по погоде. Российский оккупант пожаловался родным, что ему холодно.