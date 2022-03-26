Оккупанты обстреляли Киевскую область из тяжелой артиллерии, пострадал ребенок

Российские военные использовали тяжелое вооружение против мирных жителей и разбомбили их дома – правоохранители документируют все преступления РФ

Военные РФ обстреляли Киевскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей Киевской области из тяжелой артиллерии. В результате разрушены пять частных домов, пострадали местные жители, в том числе ребенок.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

Реклама

По словам полицейского, следователи уже задокументировали более 250 фактов военных преступлений РФ в Киевской области. Доказательства используют в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.

Фото: Андрей Небытов

"Как видим, оккупанты палят куда угодно – по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинически истребляют из "градов" граждан и их дома", - добавил Небытов.

Реклама

Фото: Андрей Небытов

В трех громадах Киевской области гуманитарная катастрофа

В Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах началась гуманитарная катастрофа, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах было заметно перемещение врага, в Бучанской и Немишаевской – враг окопался, а на Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле – бои.