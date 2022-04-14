Разведка обнародовала имена военных преступников РФ из командного состава (фото)

Валерий Солодчук и Александр Дворников принимают участие во вторжении в Украину

Разведка узнала имена российских командиров в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению украинского государства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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Солодчук Валерий Николаевич (на фото слева): принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

"В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области. Осенью 2014 – весной 2015 гг. руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 Командование резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ. Командующий 1 АК", - говорится в сообщении.

Дворников Александр Владимирович (на фото справа): с 8 апреля 2022 г. назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г., до этого времени осуществлял командование группировкой войск "Юг".

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"Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя",- добавили в сообщении.

Оккупанты РФ

Потери врага

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танка. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 900 человек;

танков ‒ 753 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;

артиллерийских систем – 366 ед.;

РСЗО – 122 ед.;

средства ПВО – 64 ед.;

самолетов – 160 ед.;

вертолетов – 144 ед.;

автомобильной техники – 1437 ед.;

корабли/катера – 7 ед.;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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