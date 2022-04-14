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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Разведка обнародовала имена военных преступников РФ из командного состава (фото)

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14 апреля, 15:02
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Валерий Солодчук и Александр Дворников принимают участие во вторжении в Украину
Разведка узнала имена российских командиров в Украине
Разведка узнала имена российских командиров в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению украинского государства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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Солодчук Валерий Николаевич (на фото слева): принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

"В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области. Осенью 2014 – весной 2015 гг. руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 Командование резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ. Командующий 1 АК", - говорится в сообщении.

Дворников Александр Владимирович (на фото справа): с 8 апреля 2022 г. назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г., до этого времени осуществлял командование группировкой войск "Юг".

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"Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя",- добавили в сообщении.

Оккупанты РФ
Оккупанты РФ

Потери врага

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танка. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 900 человек;
  • танков ‒ 753 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;
  • артиллерийских систем – 366 ед.;
  • РСЗО – 122 ед.;
  • средства ПВО – 64 ед.;
  • самолетов – 160 ед.;
  • вертолетов – 144 ед.;
  • автомобильной техники – 1437 ед.;
  • корабли/катера – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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