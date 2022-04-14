Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Розвідка оприлюднила імена військових злочинців РФ із командного складу (фото)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 15:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Валерій Солодчук та Олександр Дворніков беруть участь у вторгненні в Україну
Розвідка дізналася про імена російських командирів в Україні
Розвідка дізналася про імена російських командирів в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

ГУР МО України отримало дані на російських військових злочинців, що належать до вищого командного складу, свідомо виконують накази путінського режиму щодо знищення української держави.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

Реклама

Солодчук Валерій Миколайович (на фото ліворуч): бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, що виділені до складу угруповання військ "Схід".

"У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області. Восени 2014 – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (далі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК", – йдеться у повідомленні.

Двірніков Олександр Володимирович (на фото праворуч): з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угрупуванням російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ "Південь".

Реклама

"Підпорядковані йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя ", – додали у повідомленні.

Окупанти РФ
Окупанти РФ

Втрати ворога

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.

Реклама

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19 900 осіб;
  • танків – 753 од.;
  • бойових броньованих машин – 1968 од.;
  • артилерійських систем – 366 од.;
  • РСЗВ – 122 од.;
  • засоби ППО – 64 од.;
  • літаків – 160 од.;
  • вертольотів – 144 од.;
  • автомобільної техніки – 1437 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 14 квітня
1
Особовий склад 19900
Особовий склад
2
Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти