Почти 20 тысяч солдат. Генштаб назвал потери РФ на 14 апреля

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Оккупанты несут большие потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танков. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 900 человек,

танков ‒ 753 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1 968 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО – 122 ед,

средства ПВО – 64 ед,

самолетов – 160 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники – 1 437 ед,

корабли/катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, в котором оккупант рассказывает, как рашисты страдают от наших защитников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – говорят оккупанты.