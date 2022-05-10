Путин выгнал генерала Герасимова – инсайд Жданова

Война в Украине может обостриться еще больше, РФ бросит в бой последние силы, считает эксперт

Путин отстранил Герасимова от руководства войсками РФ в Украине, сообщил Жданов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин отстранил от руководства так называемой "спецоперацией" в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова. Новый руководитель может бросить в бой все войска РФ на линии соприкосновения и из последних сил атаковать ВСУ.

Об этом со ссылкой на свои источники рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Отчасти можно согласиться с тем, что война в Украине получит большую интенсивность и станет еще более кровавой. В ближайшие недели ожидается обострение боевых действий", – считает Жданов.

По инсайдерским данным эксперта, генерала Герасимова отстранили от "специальной операции" из-за того, что тот не выполнил поставленные задачи.

Жданов также объяснил, что пока в РФ не наблюдается формирование третьей волны резерва:

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"Есть снятие с хранения техники и скрытый призыв, но формирования 10-20-30 тысячного резерва на сегодняшний день нет".

Тем не менее, отметил он, за счет перегруппировки в Украине по состоянию на сегодняшний день действуют 93 батальонно-тактические группы, только 23 из них – на Изюмском направлении.

"Россияне могут усилить давление за счет захвата Северодонецка и Краматорска и дальше развить наступление к админграницам Харьковской области, это ближе. Здесь будет обострение", – прогнозирует эксперт.

В Донецкой области, по его данным, ВСУ стоят твердо. Жданов убежден, что РФ тяжело вписать в каноны ведения войны, существующие в самой России.

"Казалось бы, они воюют по классике: наступательная операция до 14 дней, армейская до 20, а они уже пятую неделю бросают в бой до последнего солдата, лишь бы попытаться прорвать нашу оборону и продвинуться к задачам их политического руководства, а именно Путина", – сказал он.

Герасимов посетил оккупированный Изюм

Начальник генерального штаба армии РФ генерал Валерий Герасимов в конце апреля посетил захваченные территории Харьковской области.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Изюме произошел сильный взрыв в районе штаба оккупантов, где находился Герасимов. По его словам, есть вероятность того, что начальник генштаба РФ погиб.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что нет подтверждения ранения начальника генштаба войск РФ

The New York Times со ссылкой на источники среди украинских и американских официальных лиц сообщила, что Герасимов успел уехать в Россию до того, как ВСУ накрыли огнем штаб-квартиру оккупантов в Изюме. Начальник генштаба РФ спасся, однако в результате удара украинской армии погибли сотни оккупантов, в том числе один генерал.

Также следует отметить, что Герасимов отсутствовал на военном параде 9 мая в Москве.