Путін вигнав генерала Герасимова – інсайд Жданова

Війна в Україні може загостритись ще більше, РФ кине в бій останні сили, вважає експерт

Путін усунув Герасимова від керівництва військами РФ в Україні, повідомив Жданов / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Волоодимир Путін усунув від керівництва так званою "спецоперацією" в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова. Новий керівник може кинути в бій всі війська РФ на лінії зіткнення та з останніх сил атакувати ЗСУ.

Про це з посиланням на свої джерела розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Частково можна погодитись із тим, що війна в Україні отримає більшу інтенсивність і стане ще кривавішою. В найближчі тижні очікується загострення бойових дій", – вважає Жданов.

За інсайдерськими даними експерта, генерала Герасимова усунули від "спеціальної операції" через те, що той не виконав поставлених задач.

Жданов також пояснив, що поки в РФ не спостерігається формування третьої хвилі резерву:

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"Є зняття зі зберігання техніки і скритий призов, але формування 10-20-30 тисячного резерву на сьогодні немає".

Тим не менше, зазначив він, за рахунок перегрупування в Україні станом на зараз діє 93 батальйонно-тактичні групи, тільки 23 з них – на Ізюмському напрямку.

"Росіяни можуть посилити тиск за рахунок захоплення Сєвєродонецька і Краматорська і далі розвинути наступ до адмінкордонів Харківщини, це ближче. Тут буде загострення", – прогнозує експерт.

На Донеччині, за його даними, ЗСУ стоять твердо. Жданов переконаний, що РФ важко вписати в канони ведення війни, які існують в самій Росії.

"Здавалося би, вони воюють за класикою: наступальна операція до 14 днів, армійська до 20, а вони вже п'ятий тиждень кидають в бій до останнього солдата, лише аби спробувати прорвати нашу оборону і просунутись до задач їхнього політичного керівництва, а саме Путіна", – сказав він.

Герасимов відвідав окупований Ізюм

Начальник генерального штабу армії РФ генерал Валерій Герасимов наприкінці квітня відвідав захоплені території Харківської області.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Ізюмі стався сильний вибух у районі штабу окупантів, де був Герасимов. За його словами, є ймовірність, що начальник Генштабу РФ загинув.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що немає підтвердження поранення начальника генштабу військ РФ.

The New York Times з посиланням на джерела серед українських і американських офіційних осіб повідомила, що Герасимов встиг виїхати до Росії до того, як ЗСУ накрили вогнем штаб-квартиру окупантів в Ізюмі. Начальник генштабу РФ врятувався, однак внаслідок удару української армії загинули сотні окупантів, зокрема один генерал.

Також варто зазначити, що Герасимов був відсутній на військовому параді 9 травня у Москві.