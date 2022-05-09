Для обстрела Украины Путин вывел в Черное море в два раза больше ракет

Россия не отказывается от войны с Украиной

Для памятника городу-герою Одессе Путин подготовил цветочки, для жителей Одессы - ракеты / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на необоснованные потери своих солдат и техники Россия продолжает вести бессмысленную войну против Украины и готовится к новым атакам. Сейчас в акватории Черного моря она сосредоточила до 50 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

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Что известно

По словам представителя Минобороны Украины, Россия вдвое увеличила количество крылатых ракет, находящихся в Черном море.

Сейчас в его акватории собралось семь носителей КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом до 50 ракет. На прошлой неделе было три носителя с 20 ракетами.

Обстрелы Одессы

Накануне праздника победы над фашистской Германией, в борьбе с которой одну из главных ролей сыграли украинцы, Россия нанесла новые ракетные удары по Одесской области. Четыре ракеты были сбиты украинскими силами ПВО, еще две попали в жилой район. На месте прилета вспыхнул пожар. Одна ракета попала в жилой дом, в результате ранения получил один человек.

В результате обстрела Одессы крылатыми ракетами 7 мая возник масштабный пожар, к ликвидации которого были привлечены более полусотни пожарных. Россияне выпустили шесть ракет, удар был нанесен со стратегической авиации.

Из-за ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 15-летний парень, еще одна несовершеннолетняя девушка с ранениями оказалась в больнице.