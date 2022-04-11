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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Пропагандисты РФ хотят откреститься от убийства пророссийского экс-нардепа Ржавского

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 22:05
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Ржавский радушно встретил "русский мир" у себя дома, а потом был застрелен за отказ налить водку
Александр Ржавский. Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Ржавский. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты по неизвестным причинам пытаются убедить общественность в том, что они не убивали в Буче пророссийского экс-нардепа Александра Ржавского. Пропагандисты опубликовали аудиозапись беседы погибшего с российскими военными, которая якобы была сделана 30 марта, но семья Ржавского заявляет, что его убили раньше – 27 марта.

В записи экс-нардеп говорит, почему против членства Украины в ЕС. Якобы "мы для них никто" и что у европейцев и украинцев разная ментальность.

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В Facebook на странице Ржавского его семья опубликовала официальное заявление.

"В наш дом, как и в дома тысячи украинцев пришла беда. Впервые она постучалось в дверь 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты упали на украинскую землю. Во второй раз, она разорвала воздух автоматной очередью русского военного, которая прошила грудь нашего отца, брата, мужа. 27 марта 2022 года, на территории собственного двора в городе Буча, на глазах жены и сестры, был убит Ржавский Александр Николаевич. Недавно ему исполнилось 63 года. Опьяневший от собственной безнаказанности "русский" воин оборвал жизнь близкого нам человека, который всю жизнь пытался обезопасить нас от всяческих бед", – говорится в сообщении.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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