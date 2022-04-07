Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Появилось новое доказательство убийств жителей Бучи российскими оккупантами (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 22:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские военные держали под контролем ситуацию в городе при помощи дрона
В Москве рассказывают, что они не причастны к убийству мирных жителей / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Москве рассказывают, что они не причастны к убийству мирных жителей / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом.

Доказательства в виде видеозаписей с дрона получил российский портал "Медуза" (редакция в Риге, Латвия). Порталу передал видео россиянин Сергей "Боцман" Коротких, который воюет на стороне Украины. Его подразделение вело регулярную разведывательную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

Реклама

Геолокация

Предоставленная запись снималась в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта 2022 года. На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи.

Редакция "Медузы" провела геолокацию расположения тел и сделала вывод – геолокация полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, сняли на фото и видео украинские полицейские и журналисты. Именно тогда Буча вернулась под контроль украинской власти.

"Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли", – отмечает издание.

Реклама

Видеокадры

На нескольких видео рядом с телами можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей. Расстояние между людьми и техникой – от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

"На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных. На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи", – пишет "Медуза".

Реклама

Резня в Буче

  • Сегодня, 7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. В 90% именно пулевое ранение стало причиной гибели жителей Бучи в период пребывания там российских войск.
  • Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Оказывается, разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.
  • Американский телеканал CNN сообщил, что США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 7 апреля
1
Личный состав 18900
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1358
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять