Появилось новое доказательство убийств жителей Бучи российскими оккупантами (видео)

Украинские военные держали под контролем ситуацию в городе при помощи дрона

В Москве рассказывают, что они не причастны к убийству мирных жителей / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом.

Доказательства в виде видеозаписей с дрона получил российский портал "Медуза" (редакция в Риге, Латвия). Порталу передал видео россиянин Сергей "Боцман" , который воюет на стороне Украины. Его подразделение вело регулярную разведывательную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

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Геолокация

Предоставленная запись снималась в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта 2022 года. На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи.

Редакция "Медузы" провела геолокацию расположения тел и сделала вывод – геолокация полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, сняли на фото и видео украинские полицейские и журналисты. Именно тогда Буча вернулась под контроль украинской власти.

"Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли", – отмечает издание.

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Видеокадры

На нескольких видео рядом с телами можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей. Расстояние между людьми и техникой – от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

"На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных. На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи", – пишет "Медуза".

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Резня в Буче