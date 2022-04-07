З'явився новий доказ убивств мешканців Бучі російськими окупантами (відео)

З'явилися нові докази, що жителі Бучі у Київській області були вбиті до того, як українська армія повернула собі контроль над цим містом.
Докази у вигляді відео з дрону отримав російський портал "Медуза" (редакція в Ризі, Латвія). Порталу передав відео росіянин Сергій "Боцман" Коротких, який воює на боці України. Його підрозділ вів регулярну розвідувальну зйомку російських позицій у південних районах Бучі зі свого дрону.
Геолокація
Цей запис знімався протягом декількох днів, з 23 по 30 березня 2022 року. На цих записах можна побачити тіла вбитих, що лежать на вулиці Яблонській, а також кількох сусідніх вулицях Бучі.
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Редакція "Медузи" провела геолокацію розташування тіл та зробила висновок – геолокація повністю збіглася з локацією тіл, які 1 та 2 квітня 2022 року, зняли на фото та відео українські поліцейські та журналісти. Саме тоді Буча повернулася під контроль української влади.
"Важливо відзначити, що всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих же місцях, а й у тих самих позах, що і на зйомках із землі" , – зазначає видання.
Відеокадри
На кількох відео поруч із тілами можна побачити військову техніку, схожу на техніку, що стоїть на озброєнні російських десантних частин. Відстань між людьми та технікою – від кількох десятків до кількох сотень метрів.
"На одному із записів можна розрізнити людей поряд з однією з цих бойових машин. У цей час тіла вбитих продовжують лежати за кілька десятків метрів від розташування військових. На зйомці від 29 і 30 березня російської військової техніки на колишньому місці не виявилося. Саме 30 березня російське Міноборони називає днем виведення військ із Бучі", – пише "Медуза".
Різанина в Бучі
- Сьогодні, 7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації було застрелено. У 90% саме кульове поранення стало причиною загибелі жителів Бучі в період перебування там російських військ.
- Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що мешканців Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Виявляється, розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ із залякування населення українських міст.
- Американський телеканал CNN повідомив, що США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини у Бучі. Виявлення причетних – важливий пріоритет для розвідувальних структур США