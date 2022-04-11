Пропагандисти РФ хочуть відхреститися від вбивства проросійського екснардепа Ржавського

Російські окупанти з невідомих причин намагаються переконати громадськість у тому, що вони не вбивали у Бучі проросійського екснардепа Олександра Ржавського. Пропагандисти опублікували аудіозапис бесіди загиблого з російськими військовими, який нібито було зроблено 30 березня, але родина Ржавського заявляє, що його вбили раніше – 27 березня.
В запису екснардеп каже, чому проти членства України у ЄС. Нібито "ми для них ніхто" і що європейці та українці мають різну ментальність.
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В Facebook на сторінці Ржавського його сім'я опублікувала офіційну заяву.
"В наш дім, як і в оселі тисячох українців прийшло лихо. Вперше, воно постукало в двері 24 лютого 2022 року, коли бомби та ракети впали на українську землю. Вдруге, воно розірвало повітря автоматною чергою російського військового, яка прошила груди нашого батька, брата, чоловіка. 27 березня 2022 року, на території власного подвір’я в місті Буча, на очах дружини та сестри, було вбито Ржавського Олександра Миколайовича. Нещадавно йому виповнилося 63 роки. Сп’янілий від власної безкарності "руський" вояк обірвав життя близької нам людини, яка все життя намагалася оберегти нас від усіляких лих", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Бучі
- 8 березня у Бучі розпочалася ексгумація тіл із братської могили біля місцевої церкви Андрія Первозванного та всіх святих. Імовірно, там близько 70 осіб.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки.
- З'явилися нові докази того, що мешканці Бучі на Київщині були вбиті до того, як українська армія повернула собі контроль над цим містом.