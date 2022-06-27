"Половина уже духовно сдались". Разведка узнала, что оккупанты выпрашивают у своих матерей

Российские захватчики разрабатывают разные методы побега с войны

Разведка узнала, как оккупанты собираются бежать с войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне продолжают жаловаться на тяжелые условия на войне в Украине. Оккупанты мечтают как можно быстрее уехать домой, но ротации не проводят. Захватчики ищут другие способы вернуться в Россию живыми.

Об этом говорится в перехваченном разговоре россиянина со своей матерью, который опубликовало ГУР Минобороны.

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Оккупант пожаловался на ужасное положение дел, большие потери и попросил подыскать военного юриста, чтобы найти возможность уехать с войны.

"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то упарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все х… и…" (глупо). Уже месяц подкрепления ожидаем", – объяснил российский военный.

На вопрос, почему не подвозят боеприпасы, отвечает прямо: "Потому что все сц… (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бехи сели и съе… (поехали) бы отсюда" .

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Оккупанты придумали новый лайфхак, чтобы сбежать с войны

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны, и пьют алкоголь от страха. Теперь они уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления об увольнении. Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный СБУ.

"У нас все съе*ались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все кивают пятками", – рассказывает жене оккупант, который воюет на востоке Украины.

Такая тенденция в рядах неприятеля наблюдается все чаще. Как и то, что оккупанты очень боятся атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным способом – пьянствовать.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.

Ранее разведка узнала, что жителей временно оккупированных территорий Донбасса россияне используют как пушечное мясо.

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Также сообщалось, как русские военные насыпают песок в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто посылают российских командиров.