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Боятся ВСУ. Оккупанты придумали новый лайфхак, чтобы сбежать с войны – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 13:27
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Захватчики рассказывают, что они очень боятся атак украинских защитников
Военные РФ хотят уехать из Украины и не воевать. Фото: коллаж "Сегодня"
Военные РФ хотят уехать из Украины и не воевать. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны, и пьют алкоголь от страха. Теперь они уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления на увольнение.

Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный СБУ.

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"У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене оккупант, воюющий на востоке Украины.

Такая тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что оккупанты очень боятся атак украинских защитников. И чтобы заглушить страх, пользуются проверенным способом – пьянствуют.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.

"...А кому из них страшно, то напоминаем о горячей телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров", – отметили в СБУ.

"Я на*ер послал просто, и все". Оккупанты придумывают лайфхаки, чтобы не умереть в Украине

Российские оккупанты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Для этого нужно насыпать песка в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто послать российского командира. Об этом говорится в перехвате разговора оккупантов, который опубликовала СБУ.

"Бойцы песок сыпят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто, и все…" – рассказал российский захватчик своему товарищу.

Тот удивленно переспросил, не наказывают ли за такое поведение. И услышав "нет" в ответ, задумался над повторением "лайфхака" в собственном подразделении.

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Ранее мы рассказывали, что российская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы "компенсировать" тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные. Таким образом, у них срывается план замещения боевых потерь на войне в Украине.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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