Оккупант из "ДНР" пожаловался матери на россиян — перехват

Людей забирают воевать на передовой

Опубликован очередной перехват разговоров оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей временно оккупированных территорий Донбасса россияне используют как пушечное мясо. Об этом рассказал в телефонном разговоре с матерью военный из так называемой "ДНР". Перехват ГУР МО опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Забрали 20 человек с чем-то на передовую, с россиянами прям стоять. Туда, в сторону Трудолюбовки, наверноу, куда-то. Остальные – в тылу обустраивают блокпосты и, говорят, позиции вот те, что что сейчас (хоть они немножко сзади стоят, эти блокпосты), — все простреливаемое и просматриваемое. Живут там вроде, как назвали, в каком-то ангаре. Только это, наверное, зернохранилище или какой-нибудь бывший коровник", — рассказывает военный об условиях на передовой.

Он отметил, что людей забирают воевать с ВСУ "добровольно-принудительно".

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"А еще узнал, что россияне затребовали, помимо наших людей, еще две роты — считай 200 человек там на передовой находится мобилизованных. То есть им людей не хватает, они реально нас задействуют, чтобы мы там участвовали как пехота. У них пехоты нет. Если, как говорили до этого, 170 человек на контракт ушло из полка, сейчас 240 забрали на передовую тоже бесконтрактно, а так — на добровольно-принудительной основе. Завтра же "большая голова" будет речь толкать (Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге — ред.), опять какую-то ерунду наболтает", — сказал оккупант.

О чем еще говорят оккупанты

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны, и пьют алкоголь от страха. Теперь они уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления на увольнение.

Еще один из недавних перехватов СБУ переговоров российского оккупанта свидетельствует, что украинские защитники почти полностью уничтожили так называемую "элиту" вооруженных сил России, которую готовили для противостояния с НАТО. Подразделения западного военного округа России были разбиты ВСУ.