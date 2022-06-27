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"Половина вже духовно здалися". Розвідка дізналася, що окупанти випрошують у своїх матерів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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27 червня, 13:50
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Російські загарбники розробляють різні методи втечі з війни
Розвідка дізналася, як окупанти збираються тікати з війни
Розвідка дізналася, як окупанти збираються тікати з війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни продовжують скаржитися на тяжкі умови на війні в Україні. Окупанти мріють якнайшвидше поїхати додому, але ротації не проводять. Натомість загарбники шукають інші способи повернутися в Росію живими.

Про це йдеться у перехопленій розмові росіянина зі своєю матір'ю, яку опублікувало ГУР Міноборони.

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Окупант поскаржився на жахливий став справ, великі втрати та попросив її підшукати військового юриста, щоб знайти можливість поїхати з війни.

"Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо", – пояснив російський військовий.

На питання, чому не підвозять боєприпаси, відповідає прямо: "Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здалися вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси".

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Окупанти вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни

Російські окупанти шукають нові лайфхаки, як втекти з війни, і п'ють алкоголь від страху. Тепер вони йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – пишуть заяви на звільнення. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.

"У нас усі з'ї*алися, залишилося 6 людей, уявляєш?.. Ніхто не повертається, усі звільняються, усі кивають п'ятами", – розповідає дружині окупант, який воює на сході України.

Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що окупанти дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним способом – пиячать.

"Я бухаю… Бо боюся. Тут усі бухають", – зізнається загарбник.

Раніше розвідка дізналася, що мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу росіяни використовують як гарматне м'ясо.

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Також повідомлялося, як російські військові насипають пісок у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто посилають російських командирів.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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