"Пока не можем подтвердить": в Пентагоне отреагировали на химатаку в Мариуполе

В ведомстве будут внимательно следить за действиями оккупантов

В Пентагоне пока не подтверждают применение оккупантами химоружия в Мариуполе/Фото: Pixabay, Flickr/Tracey & Pierrick, коллаж: "Сегодня"

Пентагон не может подтвердить информацию о том, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе. Там пообещали внимательно следить за ситуацией.

Об этом CNN сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", — отметил Кирби.

Спикер Пентагона подчеркнул, что будет внимательно следить за ситуацией.

Ситуацию в Мариуполе

11 апреля российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения . Его сбросили с вражеского БПЛА.

. Его сбросили с вражеского БПЛА. Впоследствии основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что химическое оружие сбросили на металлургический комбинат "Азовсталь" . В результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

. В результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Стоит отметить, что ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обещали жесткий ответ на химатаки РФ против Украины.

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