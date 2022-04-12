"Пока не можем подтвердить": в Пентагоне отреагировали на химатаку в Мариуполе

Пентагон не может подтвердить информацию о том, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе. Там пообещали внимательно следить за ситуацией.
Об этом CNN сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
Подробности
"Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", — отметил Кирби.
Спикер Пентагона подчеркнул, что будет внимательно следить за ситуацией.
Далее по теме
Ситуацию в Мариуполе
- 11 апреля российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА.
- Впоследствии основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что химическое оружие сбросили на металлургический комбинат "Азовсталь". В результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
- Стоит отметить, что ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обещали жесткий ответ на химатаки РФ против Украины.