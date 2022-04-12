"Поки не можемо підтвердити": у Пентагоні відреагували на хіматаку в Маріуполі

Пентагон не може підтвердити інформацію про те, що російські окупанти застосували хімічну зброю в Маріуполі. Там пообіцяли уважно стежити за ситуацією.
Про це CNN повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
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"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами", — зазначив Кірбі.
Речник Пентагону наголосив, що уважно стежитиме за ситуацією.
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Ситуацію в Маріуполі
- 11 квітня російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА.
- Згодом засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що хімічну зброю скинули на металургійний комбінат "Азовсталь". Внаслідок інциденту постраждали троє осіб. Вони знаходяться в задовільному стані.
- Варто зазначити, що раніше президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяли жорстку відповідь на хіматаки РФ проти України.