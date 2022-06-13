Под Харьковом задержали предателя, который сдавал России важную информацию о ВСУ (фото, видео)

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы

В Харьковской области задержали предателя / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ России в пригороде Харькова. Мужчина "сдавал" врагу позиции украинских военных по всей области. Предателем оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По заданию своей кураторши мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу.

Теперь предателю сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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Переписка предателя. Фото: СБУ

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила российскую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра В городе задержан предатель, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

Напомним, в Украине появляется все больше украиноязычных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В основном это выходцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такие люди нужны россиянам для того, чтобы их труднее было вычислить украинским спецслужбам.