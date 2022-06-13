Під Харковом затримали зрадника, який здавав Росії важливу інформацію про ЗСУ (фото, відео)

Чоловіку загрожує до 12 років в'язниці

На Харківщині затримали зрадника / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії у передмісті Харкова. Чоловік "здавав" ворогу позиції українських військових по всій області. Зрадником виявився місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів та військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Наразі зраднику повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Листування зрадника. Фото: СБУ

Раніше ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра. У місті затримали зрадника, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Нагадаємо, в Україні з'являється все більше україномовних диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх важче було вирахувати українським спецслужбам.