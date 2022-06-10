Могут сказать "паляниця". В МВД предупредили о новом опасном виде ДРГ в Украине

Таких диверсантов украинским спецслужбам выявить труднее

Денисенко сообщил о новом виде ДРГ в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине появляется все больше украиноязычных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В основном это выходцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такие люди нужны россиянам для того, чтобы их труднее было вычислить украинским спецслужбам.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в Украине живут около 100 тысяч граждан России, имеющих вид на жительство. В начале войны, когда были массовые ДРГ, в том числе в Киеве, многие члены ДРГ были именно с такими видами – граждан России или тех, кто несколько лет назад переехал в Украину и получил эти удостоверения. По состоянию на данный момент, по словам Денисенко, это пошло на убыль.

В то же время советник главы МВД предупредил, что появились украиноязычные ДРГ.

"Если говорить о тех ДРГ, которые появляются в последнее время, то преимущественно это люди, которые жили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей или Крыма и владеют украинским языком – как минимум понимают и как минимум могут что-то сказать на украинском языке", – отметил Денисенко.

Он уточнил, что это специально делается, ведь из-за слов "паляниця-Укрзалізниця" сразу же обнаруживался российский диверсант.

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Подробнее о ДРГ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) – подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время. Цель такого подразделения – дезорганизация тыловых учреждений, уничтожение или временный вывод из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбор информации о противнике. Обычно численность ДРГ составляет до 20 человек.

ДРГ, как правило, является штатным подразделением специального назначения армии и флота. Члены ДРГ проходят специальную подготовку по минно-подрывному делу, огневому, физическому, психологическому, парашютно-десантному, подводной, альпинистской подготовке, способны действовать автономно на территории противника длительное время.

Ранее мы писали, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, в районе Белогоровки противник использует ДРГ.

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Также сообщалось, что в Волынской области есть угроза перебрасывания диверсионно-разведывательных групп с территории Белоруссии.