СБУ уличила предателей: мечтали о ракетных обстрелах и оккупации Днепра (фото, видео)

Российские агенты собирали информацию о расположении подразделений ВСУ в городе

СБУ разоблачила российскую агентуру в Днепре. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила российскую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра. В городе задержан предатель, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Его "связным" в РФ был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тысяч подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

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Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Предателей ловят по всей Украине

Другой вражеский агент задержан в Донецкой области. Он передавал врагу информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

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В Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РФ. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

Раньше мы писали, что в Украине появляется все больше украиноязычных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В основном это выходцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такие люди нужны россиянам для того, чтобы их труднее было вычислить украинским спецслужбам.

Также сообщалось, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, в районе Белогоровки. противник использует ДРГ.

Кроме того, в Волынской области есть угроза переброски диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси.