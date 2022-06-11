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СБУ уличила предателей: мечтали о ракетных обстрелах и оккупации Днепра (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 июня, 14:56
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Российские агенты собирали информацию о расположении подразделений ВСУ в городе
СБУ разоблачила российскую агентуру в Днепре.
СБУ разоблачила российскую агентуру в Днепре. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила российскую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра. В городе задержан предатель, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Его "связным" в РФ был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тысяч подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

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Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Предателей ловят по всей Украине

Другой вражеский агент задержан в Донецкой области. Он передавал врагу информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

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В Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РФ. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

Раньше мы писали, что в Украине появляется все больше украиноязычных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В основном это выходцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такие люди нужны россиянам для того, чтобы их труднее было вычислить украинским спецслужбам.

Также сообщалось, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, в районе Белогоровки. противник использует ДРГ.

Кроме того, в Волынской области есть угроза переброски диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
История и видео девушки-сапера
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