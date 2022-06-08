"По всему фронту!" Пленные бойцы ВСУ шокируют оккупантов своей стойкостью (видео)

Захватчики говорят о смелости наших военных

В "ДНР" рассказали о пленных ВСУшниках / Фото: Reuters

Оккупанты удивлены стойким поведением и силой духа украинских военных, оказавшихся в плену. В Сети появилось видео, на котором боевик так называемой "ДНР", куда отвезли пленных бойцов ВСУ, рассказывает о том, как общался с ними.

"Были такие пленные ВСУшники... Общаешься с ними, а такое ощущение, что не он у нас в плену, а мы у него. Дерзкий, не чувствует ни боли, ничего. Это присутствует по всему фронту", — говорит на видео пророссийский боевик в камуфляже.

Списывают это, по всем канонам российской пропаганды, на наркотические вещества, которыми якобы пичкают украинских военных.

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Бойцы ВСУ в плену

По данным Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных из Мариуполя. При этом среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов" — их явное меньшинство. Весь личный состав "Азова" – это чуть более 1000 человек. По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.

После сдачи в плен их вывезли на временно оккупированную территорию в так называемую "ДНР". Однако в России уже заявили, что более 1000 украинских военнослужащих будут доставлены в Россию для "следственных действий". Россия также планирует переправить на российскую территорию ряд других украинских военнопленных.

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