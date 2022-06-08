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Держат на жаре как животных. В Мариуполе оккупанты устроили для людей гуманитарный ад (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 14:55
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Местные жители получают еду очень плохого качества, которая без холодильника быстро портится
Российские военные издеваются над мариупольцами. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские военные издеваются над мариупольцами. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе происходит настоящий гуманитарный ад. Местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника еды. Для этого необходимо отстоять огромную очередь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, для начала нужно записаться в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но она не является гарантией.

"В день очереди должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь. Затем тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать", – рассказал советник городского головы.

После этого местные жители получают еду очень плохого качества, которая без холодильника быстро портится.

"День-два, и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова. Ярость. Просто ярость", – подчеркнул Андрющенко.

РФ держит мариупольцев в заложниках и не дает им еду и воду – мэр

В захваченном Мариуполе более 100 тысяч жителей с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде. А российские оккупанты выдают им питьевую воду за работу. Ситуация была и остается очень сложной. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

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По словам городского головы, в Мариуполе оккупационные войска держат в заложниках более 100 тысяч населения.

"До этого они убивали людей "Градами", артиллерией, убили более 22 тысяч населения… Теперь мы видим, что они готовятся и дальше убивать мариупольцев уже своим бездействием. Они что-то пытались сделать с точки зрения подачи питьевой воды – но у них ничего не выходит", – рассказал Бойченко.

Он отметил: то, что оккупанты показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у местных жителей нет доступа к пище и питьевой воде.

Бойченко подчеркнул, что необходимо объединяться вокруг этой проблемы, сплачивать международных партнеров, ООН, Красный Крест – и создавать устойчивые "зеленые коридоры", чтобы люди могли выехать на подконтрольные территории нашего государства.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также рассказал, что в нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.

"С марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено", – добавил городской голова.

Ранее мы рассказывали, что оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений в захваченном Мариуполе. Местных жителей планируют выселят из уцелевших домов. На поиск нового жилья дают две недели.

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