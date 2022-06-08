В Россию вывезли более тысячи пленных военных из Мариуполя

Более 1000 украинских военнослужащих, которые недавно сдались в Мариуполе, будут доставлены в Россию для "следственных действий". Об этом сообщает CNN со ссылкой на ТАСС. Россия также планирует переправить на российскую территорию ряд других украинских военнопленных.
"Более 1000 человек с "Азовстали" вывезены в Россию. С ними тесно сотрудничают правоохранительные органы", — сообщил источник в правоохранительных органах.
В конце мая министерство обороны России заявило, что около 1000 украинских солдат сдались в плен после нескольких недель боев на осажденном мариупольском сталелитейном заводе "Азовсталь".
Вскоре после этого российский Следственный комитет — главный следственный орган Кремля — заявил, что допросит украинских "сдавшихся боевиков", эвакуированных с "Азовстали".
Ситуация с пленными
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находятся более 2,5 тысячи украинских защитников "Азовстали".
- Что РФ мечтает сделать с пленными бойцами "Азова": Невзоров сделал тревожное заявление.
- Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя. Ей удалось недолго пообщаться со своим мужем.