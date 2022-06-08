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РФ наращивает силы сразу на двух важных направлениях – Минобороны

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 июня, 17:13
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Оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск
Мотузяник сообщил о наращивании сил РФ на двух направлениях.
Мотузяник сообщил о наращивании сил РФ на двух направлениях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия наращивает силы сразу в двух важных направлениях. В 35 км от Запорожья оккупанты разместили около 30 танков как долговременные огневые точки. А в Харьковской области враг усилил группировку своих войск.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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По его словам, в Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня.

"В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", – сказал Мотузяник.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск, для чего разместили дополнительные силы возле деревни Веселое (17 км от Харькова), туда приехала одна батальонно-тактическая группа из Центрального военного округа. Не прекращается огонь в сторону Харькова.

"С этой целью враг усилил группировку войск в указанном направлении за счет опрокидывания в район поселка Веселое, в 17 км от Харькова, одной батальонно-тактической группы из состава 2-й армии центрального военного округа РФ", – добавил Мотузяник.

Ситуация в Харьковской области

Как известно, оккупанты в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. Так, в результате вчерашнего обстрела Харькова был поврежден фасад супермаркета "Восторг" в Индустриальном районе города, в остальных случаях под обстрел попали исключительно частные домовладения. Предварительно была запущена российская ракета "Искандер" из Белгорода. Обстрел произошел в 23:00 7 июня.

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Днем ранее глава Харьковской ОВА отчитался, что за сутки в области три человека погибли и еще 10 получили ранения.

Кроме того, напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожье может стать городом, который российские войска попытаются захватить в ближайшее время.

Сайт "Сегодня" выяснил, чем Запорожье интересно России, как организована его оборона и стоит ли ожидать атаки оккупантов.

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