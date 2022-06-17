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"По квартире выстрелил танк, погибли мама, бабашка и дядя", – как оккупанты убили семью "азовца"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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17 июня, 19:36
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20-летний защитник Мариуполя рассказал о своей трагедии, о ранении и спасении
На заводе "Азовсталь" погиб брат Богдана, в Мариуполе - вся его семья / Коллаж "Сегодня"
На заводе "Азовсталь" погиб брат Богдана, в Мариуполе - вся его семья / Коллаж "Сегодня"

Украинским защитникам "Азовстали" пришлось пережить не только тяжелые бои, ранения, но и часто гибель самых родных. Богдан Цымбал, боец полка "Азов" с позывным "Вог" пережил все это в оккупированном армией России Мариуполе.

Об ужасах войны Богдан рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Гибель семьи

"Моя семья осталась в памяти и в сердце. По квартире выстрелил танк, там сразу погибли мама, бабушка и дядя. Отец уже в процессе фильтрации попал в руки негодяем. По одной из информаций, когда узнали, что он отец "азовца", его начали избивать. За него вступились. Началась стрельба – людей отогнали и его увезли в неизвестном направлении. 10 марта я последний раз с семьей пообщался, когда приехал на несколько минут", – поделился своей трагедией Богдан.

20-летний житель поселка Лебединское, что под Мариуполем, пошел служить в "Азов" с 18 лет. Это был его осознанный выбор.

"Почему в "Азов", потому что в 2015 году была наступательная операция полка "Азов", во время которой "Азов" освободил и мой населенный пункт. Поэтому для себя я считал долгом служить там. Кроме того там был мой старший брат", – рассказывает Богдан. К сожалению, в боях за "Азовсталь" 14 мая погиб и старший брат "Вога".

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Ранение

22 марта Богдан сам получил ранения. В него попали сразу шесть пуль.

"Наша группа удерживала завод "Октябрь". Был прорыв, мы туда побежали. Я был первый в группе. Там был лист металла, который прикрывал окно. Я отодвигаю этот лист, вижу автомат, откатываюсь, получаю пулю в кисть, в плечо, в позвонок, в бедро. Пролежал там в районе полутора часов. Была довольно большая потеря крови. Слышал как по помещению передвигаются люди, понял, что не наши, пришлось притворяться мертвым. Потом наша группа пошла их оттуда выбивать. Я увидел знакомое лицо и начал кричать. Они меня увидели, забрали. Меня забрали в "Азовсталь". 25 утра меня будят, говорят, эвакуация. Но я отмахнулся, хотел остаться. Меня загрузили в машину, потом вертушка. Тогда шестерых забрали тяжелораненых", – вспоминает боец.

Богдан Цымбал говорит, что после реабилитации продолжит служить, чтобы выбить российских оккупантов из своего города, потом со своей страны, а дальше – закрепиться на нашей государственной границе.

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"Полностью забираем свои территории и возвращаем своих пленных", – резюмировал парень.

Ситуация

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