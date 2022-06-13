Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Фейгин раскрыл планы Путина на пленных защитников Мариуполя

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 16:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский правозащитник не верит, что Кремль согласится обменять военнопленных
Марк Фейгин считает, что РФ не согласится на обмен пленных защитников Мариуполя
Марк Фейгин считает, что РФ не согласится на обмен пленных защитников Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин будет использовать пленных защитников Мариуполя для шантажа украинских властей и расшатывания ситуации в Украине. Для этого пленным бойцам могут угрожать казнью.

Об этом заявил российский юрист и политический деятель Марк Фейгин в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

По его словам, если Путину удастся перевести конфликт в стадию переговоров, "он продолжит свой шантаж, который может оказаться действенным".

"Я думаю, что он попытается использовать 2500 защитников Мариуполя для создания такой ситуации внутри Украины, когда близкие, оппозиция будут требовать от Киева решить этот вопрос. А Зеленский не может его решить. Он бы с удовольствием отдал всех российских пленных, которые у него есть, за защитников Мариуполя – и из полка "Азов", и из ВСУ. Но проблема заключается в том, что на это не соглашается Москва", – объяснил российский юрист.

Как прогнозирует Фейгин, "будут какие-то публичные вещи, которые будут создавать большое напряжение в самой Украине".

Реклама

"Я занимался защитой украинских полизаключенных в России, пока меня не лишили адвокатского статуса в 2018 году. Я наблюдал, как набирали этих заложников – пачками хватали в Крыму невинных людей. А здесь 2500 – можно шантажировать, говорить, что мы их казним, или еще что-нибудь", – отметил он.

Юрист не верит, что президент РФ согласится вернуть защитников Мариуполя Украине.

"Не надо думать о Путине лучше, чем он есть. Что он просто возьмет и обменяет военнопленных на военнопленных – кто в это поверит? Он же людоед", – подчеркнул Фейгин.

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

Реклама

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 13 июня
1
Личный состав 32300
Личный состав
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артиллерия 718
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 226
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2460
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Первый доброволец - Герой Украины… Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор". В 2014 году в возрасте 17 лет отправился на фронт защищать Украину, а через несколько лет создал добробат. Погиб в бою, защищая родную Харьковщину. Первый доброволец, удостоенный высшего звания с начала российского вторжения – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Денис Чаюк – полковник, заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". За личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага получил звание Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".
Истории героев
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

23737

Binance Coin (BNB)

220.65

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

42.24

Theta (THETA)

0.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,93 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.93

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять