Кухни на улицах и могилы во дворах: какой стала жизнь в оккупированном Мариуполе (видео)

Людям приходится выживать в сверхсложных условиях

Мариупольцы вынуждены выживать в сверхсложных условиях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе ежедневный обиход людей полностью перешел на улицы. Там устроили кухни и зоны отдыха. К тому же люди до сих пор ищут родных, а погибших хоронят прямо во дворах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что часто слышит вопрос о том, как в Мариуполе выживают люди.

"Вместо тысячи слов – где-то так. Ежедневный быт полностью перешел на улицы. Здесь устроены кухни и зоны отдыха. Здесь готовят, ищут дрова, собирают воду и делают вид жизни. До сих пор пытаются найти родных. Хоронят людей во дворе", – рассказал Андрющенко.

Он убежден, что оккупанты бросили людей на произвол судьбы, потому что украинцы для них не люди.

"Худшее, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февралем-апрелем. С собственной жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах. Когда-то в будущем психологи опишут "Мариупольский синдром". Отдельное психологическое состояние, которое кажется невозможным в нормальной жизни", – добавил советник мэра.

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Захватчики позволили мариупольцам включать одну лампочку

В оккупированном Мариуполе серьезные проблемы с электричеством, о которых не рассказывают российские пропагандистские СМИ.

"Отчасти в Центральном районе Мариуполя подключены электроснабжения. В объеме, достаточном для создания таких хороших фото о "жизни возвращается". В реале жителям разрешено включить не более одной лампочки в квартире, и все. Холодильник, кондиционер, стиральная машина , даже главный друг пропаганды телевизор – под запретом. В случае обнаружения по меньшей мере – отключения. На самом деле – две квартиры включают холодильник – пол квартала без света" , – написал Андрющенко.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу за еду. Мариупольцев хотят привлечь к разбору завалов и захоронениям погибших жителей города.

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Кроме того, в Мариуполе есть подозрения по поводу начала эпидемии холеры, о чем предупреждали международные специалисты.