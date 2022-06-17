"По квартирі вистрілив танк, загинули мама, бабуся та дядько", – як окупанти вбили сім'ю "азовця"

20-річний захисник Маріуполя розповів про свою трагедію, про поранення та порятунок

На заводі "Азовсталь" загинув брат Богдана, у Маріуполі - вся його родина / Колаж "Сьогодні"

Українським захисникам "Азовсталі" довелося пережити не лише тяжкі бої, поранення, а й часто загибель найрідніших. Богдан Цимбал, боєць полку "Азов" із позивним "Вог" пережив все це у окупованому армією Росії Маріуполі.

Про жахіття війни Богдан розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Загибель сім'ї

"Моя сім'я залишилася в пам'яті та в серці. По квартирі вистрілив танк, там одразу загинули мама, бабуся та дядько. Батько вже в процесі фільтрації потрапив до рук негідника. За однією з інформацій, коли дізналися, що батько "азовця", його почали бити. За нього заступилися. Почалася стрілянина – людей відігнали та його відвезли у невідомому напрямку. 10 березня я останній раз із сім'єю поспілкувався, коли приїхав на кілька хвилин", – поділився своєю трагедією Богдан.

20-річний мешканець селища Лебединський, що під Маріуполем, пішов служити до "Азова" з 18 років. То був його усвідомлений вибір.

"Чому в "Азові", тому що в 2015 році була наступальна операція полку "Азова", під час якої "Азов" звільнив і мій населений пункт. Тому для себе я вважав за обов'язок служити там. Крім того, там був мій старший брат ", – розповідає Богдан. На жаль, у боях за "Азовсталь" 14 травня загинув і старший брат "Вога".

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Поранення

22 березня Богдан сам отримав поранення. У нього потрапили одразу шість куль.

"Наша група утримувала завод "Жовтень". Був прорив, ми побігли туди. Я був перший у групі. Там був лист металу, який прикривав вікно. Я відсуваю цей лист, бачу автомат, відкочуюсь, отримую кулю в кисть, у плече, у хребець, у стегно. Пролежав там у районі півтори години. Була чимала втрата крові. Чув, як по приміщенню пересуваються люди, зрозумів, що не наші, довелося прикидатися мертвим. Потім наша група пішла їх звідти вибивати. Я побачив знайоме обличчя і почав кричати. Вони мене побачили, забрали. Мене забрали до "Азовсталі". 25 ранку мене будять, кажуть, евакуація. Але я відмахнувся, хотів лишитися. Мене завантажили в машину, потім вертушка. Тоді шістьох забрали тяжко поранених", – згадує боєць.

Богдан Цимбал каже, що після реабілітації продовжить служити, щоб вибити російських окупантів зі свого міста, потім зі своєї країни, а далі – закріпитись на нашому державному кордоні.

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"Повністю забираємо свої території та повертаємо своїх полонених ", – резюмував хлопець.

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