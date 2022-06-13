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Фейгін розкрив плани Путіна на полонених захисників Маріуполя

Павло Заяць Павло Заяць
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13 червня, 16:13
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Російський правозахисник не вірить, що Кремль погодиться обміняти військовополонених
Марк Фейгін вважає, що РФ не погодиться на обмін полонених захисників Маріуполя
Марк Фейгін вважає, що РФ не погодиться на обмін полонених захисників Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін використовуватиме полонених захисників Маріуполя для шантажу української влади та розхитування ситуації в Україні. Для цього полоненим бійцям можуть погрожувати стратою.

Про це заявив російський юрист і політичний діяч Марк Фейгін в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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За його словами, якщо Путіну вдасться перевести конфлікт на стадію переговорів, "він продовжить свій шантаж, який може виявитися дієвим".

"Я думаю, що він спробує використати 2500 захисників Маріуполя для створення такої ситуації всередині України, коли близькі, опозиція вимагатимуть від Києва вирішити це питання. А Зеленський не може його вирішити. Він би із задоволенням віддав усіх російських полонених, які в нього є, за захисників Маріуполя – і з полку "Азов", і з ЗСУ. Але проблема полягає в тому, що на це не погоджується Москва", – пояснив російський юрист.

Як прогнозує Фейгін, "будуть якісь публічні речі, які створюватимуть велику напругу в самій Україні".

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"Я займався захистом українських полів'язнів у Росії, поки мене не позбавили адвокатського статусу у 2018 році. Я спостерігав, як набирали цих заручників – пачками хапали в Криму безневинних людей. А тут 2500 – можна шантажувати, казати, що ми їх стратимо, чи ще щось", – зазначив він.

Юрист не вірить, що президент РФ погодиться повернути захисників Маріуполя Україні.

"Не треба думати про Путіна краще, ніж він є. Що він просто візьме і обміняє військовополонених на військовополонених – хто в це повірить? Він же людожер", – наголосив Фейгін.

У "ДНР" загрожують трибуналом полоненим із "Азовсталі"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".

Своєю чергою, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.

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У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є військовим злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.

Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшли з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".

За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Інші полонені – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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