Відірвані людські руки, виселення і мародерство: в якому жаху живе окупований Маріуполь (фото, відео)

Петро Андрющенко розповів про нові звірства окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі росіяни планують зносити житлові будинки, щоби приховати свої злочини. Тим часом смертність у місті зашкалює. Про ситуацію розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Окупанти активізують знесення будинків та знищення доказів. Перші комісії у складі колаборантів та МНС Росії пішли з квартирного обходу. Закриті квартири в будинках, що частково вціліли, будуть розкриватися для обстеження. Людей попереджають про виселення.

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"Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті", — прокоментував Андрющенко.

Будівля ЛШМД (швидкої допомоги), де планувалося відкриття інфекційного відділення, заплановано на знесення наступного тижня. Медичне обладнання буде перенесено до будівлі суду. Відкриття інфекційного відділення відкладено не менш як на 10 днів.

При цьому люди продовжують жити в під'їздах навіть зі страшними наслідками війни, повідомив радник мера, опублікувавши шокуючі фото.

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Тим часом кількість імпровізованих могил у місті зростає. Навіть після ексгумації миттєво наповнюються новими загиблими. Рівень смертності залишається надвисоким.

Як живуть у Маріуполі

Раніше Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі щоденний побут людей повністю перейшов на вулиці . Там влаштували кухні та зони відпочинку. До того ж люди досі шукають рідних, а загиблих ховають прямо у дворах.

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Він переконаний, що окупанти кинули людей напризволяще, бо українці для них не люди.

"Гірше, що люди потроху звикають. Адаптуються. Порівнюють уже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. З власним життям у холодних підвалах під обстрілами. Навчаються радіти новому життю за мінімальних потреб. Колись у майбутньому психологи опишуть" Маріупольський синдром". Окремий психологічний стан, який здається неможливим у нормальному житті", – розповів радник мера.

Крім того, у Маріуполі серйозні проблеми з електрикою , Про які не розповідають російські пропагандистські ЗМІ Частково у Центральному районі Маріуполя підключено електропостачання в обсязі, достатньому для створення пропагандистських фото про те, що "життя повертається". Насправді жителям дозволено включити не більше однієї лампочки у квартирі. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, телевізор під забороною.